Grottaglie ospita la XXXIII edizione del Concorso di Ceramica Contemporanea “Mediterraneo”

A Grottaglie si prepara la XXXIII edizione del Concorso di Ceramica Contemporanea “Mediterraneo”, in programma dal 4 luglio al 18 ottobre. Su 410 opere ricevute da artisti di 48 Paesi, la giuria ne ha selezionate 66 per la sezione principale e 15 per la nuova “Grande Opera”, dedicata a interventi scultorei e installativi in dialogo con la città. Il concorso premia la qualità e l’innovazione: 5mila euro al vincitore della sezione principale, 2mila per una mostra personale e 1.000 euro per una residenza artistica under 35. La curatrice Lisa Hockemeyer sottolinea il ruolo della ceramica come linguaggio vivo, capace di fondere tradizione e sperimentazione contemporanea.