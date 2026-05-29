Puglia, nasce il programma antiviolenza “Lilith, libere sempre!” nei Comuni dell’ATS BR4

La Regione Puglia e il Consorzio ATS BR4 hanno avviato il programma antiviolenza “Lilith, libere sempre!”, rivolto alle donne vittime di violenza nei nove Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Mesagne. Finanziato dalla Regione e co-finanziato dal Consorzio, il progetto biennale garantisce accoglienza, sostegno e percorsi personalizzati, anche per le donne con figli minori, tramite i Centri Antiviolenza gestiti dall’Associazione “Io Donna” e dalla Cooperativa Sociale “Artemide” tramite il CAV “La Luna” di Latiano.

Obiettivo del programma è rafforzare la rete territoriale, offrire risposte coordinate, promuovere autonomia e inserimento lavorativo, e sensibilizzare la comunità contro la violenza di genere, anche attraverso campagne digitali e iniziative nelle scuole. Durante la conferenza stampa di presentazione è stato lanciato il portale www.programmalilith.it, che consente di contattare in maniera protetta gli operatori dei CAV attivi sul territorio. La presidente dell’ATS BR4, Lucrezia Morleo, insieme ai direttori e alle referenti dei centri, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e presidi antiviolenza per garantire interventi efficaci e coordinati.