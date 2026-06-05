Il brindisino Piero Giancola nominato Cavaliere della Repubblica per il suo servizio allo Stato e alla comunità

Importante riconoscimento istituzionale per Piero Giancola, Primo maresciallo della Guardia Costiera, cittadino brindisino insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, conferita direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con Decreto del 27 dicembre 2025.

Il titolo di Cavaliere della Repubblica rappresenta la prima onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, istituito nel 1951 per premiare le benemerenze acquisite verso la Nazione; un riconoscimento che valorizza anni di servizio, dedizione professionale e attività sociali svolte sul territorio, assegnato attraverso decreto presidenziale.

Il Maresciallo Piero Giancola è in servizio presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica; brindisino di origine ma da 27 anni in servizio in Calabria. La consegna è avvenuta il 2 giugno scorso, con una cerimonia che si è tenuta a Reggio Calabria, in occasione dell’80° anniversario della Fondazione della Repubblica, con una celebrazione promossa dal Prefetto con le autorità provinciali.

A soli 46 anni, il Maresciallo Giancola è dunque nominato Cavaliere, un riconoscimento alle benemerenze acquisite verso la Nazione nell’ambito della sua carriera militare. L’onorificenza, proposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e firmata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stata conferita a testimonianza di un percorso professionale contraddistinto da impegno, dedizione e risultati di rilievo.

Piero Giancola ha frequentato l’Istituto Nautico di Brindisi e dopo aver frequentato le scuole marescialli di Taranto e La Maddalena, ha prestato successivamente servizio presso l’Ufficio Circondariale marittimo di Roccella Jonica e la Capitaneria di porto di Gioia Tauro, ricomprendo gli incarichi di Comandante degli Uffici di Monasterace e Siderno, nonché di capo equipaggio su unità SAR.

Nel corso della sua carriera ha dimostrato di possedere spiccate qualità morali e militari che gli hanno permesso di ricevere numerosi elogi, encomi e diverse onorificenze e benemerenze, tra cui la Croce d’oro per anzianità di servizio militare, la Medaglia d’onore per lunga navigazione di bronzo, il Distintivo tradizionale per il personale imbarcato sulle unità navali della Capitaneria di porto e l’attestato di pubblica benemerenza rilasciato dal Dipartimento della Protezione civile.

Accanto al percorso professionale, si è sempre distinto anche il suo costante impegno nel mondo del volontariato e dell’educazione dei più giovani. In particolare ha sempre offerto il suo servizio come Capo all’interno del gruppo scout Agesci, contribuendo in tal modo alla promozione dei valori della solidarietà, condivisione e del bene comune al servizio al prossimo. Altresì, sin da ragazzo è cresciuto all’Interno della Lega Navale Italiana di Brindisi e successivamente a Roccella Jonica, come co-fondatore della Sezione, distinguendosi per la tenace opera di educazione alla cultura marinaresca e tutela dell’ambiente a favore in particolare per le più giovani generazioni.

Il riconoscimento attribuito a Giancola rappresenta un motivo di orgoglio anche per la comunità di Brindisi dove il neo Cavaliere è nato e cresciuto e a cui è sempre rimasto legato da un profondo sentimento affettivo per la sue origini.

L’onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica rappresenta un ulteriore attestato di stima per il percorso umano e professionale del maresciallo Giancola, caratterizzato da senso delle istituzioni, responsabilità e dedizione al servizio pubblico.