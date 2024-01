In Puglia le carceri più sovraffollate d’Italia: capienza al 150%

È la Puglia a detenere il triste primato di regione italiana con le carceri più sovraffollate: negli istituti penitenziari pugliesi sono infatti detenute 4.475 persone, a fronte di una capienza regolamentare di 2.912 (l’indice di sovraffollamento è quindi al 150%).

Al secondo posto c’è la Lombardia (8.733 persone detenute su una capacità di 6.152: sovraffollamento al 143%).

Si tratta di una situazione molto preoccupante che da anni i sindacati di polizia penitenziaria, indipendentemente dal colore politico, denunciano, soprattutto con riferimento alle carenze strutturali, che rendono non dignitose le condizioni di detenzione, e alle carenze di organico, che rendono complicato il lavoro di personale medico e agenti.

