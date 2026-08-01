Incendi nel Foggiano, rientrati gli evacuati dall’agriturismo di San Marco in Lamis

Sono rientrate nell’agriturismo di località Coppa di Mezzo, a San Marco in Lamis, le circa venti persone evacuate questa mattina a causa di un incendio divampato nelle vicinanze.

I vigili del fuoco hanno completato le operazioni di spegnimento e bonifica, mettendo in sicurezza anche un bombolone di Gpl collocato nei pressi dell’area interessata dalle fiamme.

È tornata sotto controllo anche la situazione a Vieste, in località Chiesola, dove l’incendio ha distrutto diverse decine di ettari di macchia mediterranea. Altri interventi hanno riguardato diversi focolai attivi in provincia di Foggia, tra cui uno a Cagnano Varano.