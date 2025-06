Incidente stradale nel Barese: morta una 25enne, indagata l’amica alla guida

È di una 25enne morta e di una 23enne ferita, entrambe di Rapolla, nel Potentino, il bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto intorno alle 2 e 40 della scorsa notte sulla statale 93 che collega Lavello a Canosa di Puglia, in territorio di Canosa.

La vittima, Michela Radino, estetista, era a bordo dell’auto guidata dall’amica, che avrebbe perso il controllo del mezzo finendo in una cunetta nella quale insiste un canale di scolo. La 25enne sarebbe morta sul colpo, mentre la conducente è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Bonomo di Andria: la giovane vi è giunta in condizioni gravi, ma, stando alle prime informazioni trapelate, non sarebbe in gravi condizioni.

La Procura della Repubblica di Trani ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale nei suoi confronti, delegando le indagini ai Carabinieri e disponendo che sul corpo della vittima sia effettuata l’autopsia, il cui incarico sarà conferito nelle prossime ore.

Sulla conducente, come da prassi, sono stati eseguiti esami utili a stabilire se si sia messa alla guida dopo avere assunto alcolici o droghe: gli esiti sono attesi tra qualche giorno.

Marina Poci