Incidente sul lavoro: operaio pugliese trasfertista morto a Macerata

Un operaio pugliese di 51 anni, Savino Lettini, originario di Trani, è morto attorno alle 11.30 di questa mattina, 5 giugno, a Sforzacosta, frazione di Macerata, a causa di un malore che lo ha colto mentre lavorava all’elettrificazione della ferrovia sulla linea Macerata-Albacina: i compagni di lavoro hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma i sanitari del 118, una volta giunti, hanno soltanto potuto constatarne la morte.

L’operaio era dipendente di una ditta di Osimo appaltatrice di Rete Ferroviaria Italiana, ma, come trasfertista, ogni quindici giorni tornava in Puglia.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Ferroviaria e i tecnici del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della ASL di Macerata, a cui spetta la ricostruzione dell’incidente anche al fine di stabilire se vi siano state violazioni della normativa vigente in materia salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Savino Lettini era marito, padre di tre figli e nonno di due nipotini. La moglie, appresa la notizia, è immediatamente partita per le Marche.

Marina Poci