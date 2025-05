Insegnante di Molfetta travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia

Una donna di 66 anni originaria di Molfetta, Elisa Spadavecchia, è stata travolta e uccisa da una ruspa, ieri mattina, 24 maggio, sulla spiaggia di Pinarella di Cervia, nel Ravennate: era ferma in prossimità di una torretta di salvataggio, quando il mezzo, condotto da un 54enne di Cesena attualmente in stato di fermo per omicidio stradale, l’ha investita in pieno nel corso di una manovra di retromarcia, davanti a decine di bagnanti paralizzati e increduli. Il bagnino, già presente sul lido affollato di turisti, ha immediatamente dato l’allarme, ma l’intervento del personale del 118 è risultato vano: sembra, infatti, che la donna sia morta sul colpo, per le gravi lesioni riportate nell’incidente.

Elisa Spadavecchia, docente in pensione, si era trasferita in Veneto, nell’hinterland di Vicenza, nel 2000, e aveva insegnato inglese al Liceo Scientifico “Quadri” fino al pensionamento, avvenuto nel 2019.

Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli ha chiarito che l’utilizzo del mezzo non era stato autorizzato né programmato dalla cooperativa che gestisce il lido: si indaga, dunque, per comprendere per iniziativa di chi la ruspa si trovasse sul posto e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente: “Si tratta di una ruspa abusiva che ha avuto accesso autonomamente alla spiaggia, probabilmente chiamata da un concessionario balneare. Questi lavori non erano stati né richiesti, né tanto meno autorizzati dal Comune. I nostri uffici sono stati sentiti per chiarire la situazione e hanno confermato come non sia arrivata alcuna richiesta, si è trattato dunque di un rapporto privatistico”.

Stando a quanto riportato da Il Resto del Carlino, il conducente già nel 2022, alla guida di un furgone, aveva travolto e ucciso un pedone di 83 anni a Pisignano, una frazione di Cervia.

Non è noto se il magistrato abbia disposto accertamenti medico-legali sul corpo di Elisa Spadavecchia, che era arrivata a Cervia insieme al marito per trascorrere il fine settimana.

Marina Poci