Investe minore in motorino e fugge a bordo della propria auto: donna denunciata

È stata identificata e denunciata in stato di libertà dalla Polizia Locale di Andria la donna che nella tarda serata di venerdì 5 gennaio non si è fermata a prestare soccorso al minorenne insieme al quale è rimasta coinvolta in un sinistro: la collisione, avvenuta tra l’automobile su cui viaggiava la donna e il motociclo con a bordo il ragazzino, ha determinato la caduta dal mezzo del giovanissimo centauro che, fortunatamente, non ha riportato ferite particolarmente gravi.

I vigili urbani, allertati dal personale del 118, si sono recati sul posto e, dopo aver eseguito i rilievi foto-planimetrici urgenti, partendo dall’esame di un pezzo in plastica appartenente alla carrozzeria dell’auto, hanno avviato una accurata attività d’indagine, al termine della quale la conducente dell’auto in fuga è stata identificata e denunciata all’Autorità Giudiziaria. Alla signora è stata ritirata la patente di guida, mentre la macchina è stata sottoposta a sequestro probatorio.

(foto da AndriaLive.it)

