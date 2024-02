Latiano: incendio in comunità di riabilitazione psichiatrica, evacuati e trasferiti i residenti

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Francavilla Fontana, con il supporto dell’autobotte di Brindisi è intervenuta questa notte a Latiano, per un incendio verificatosi in un ripostiglio nella comunità di riabilitazione psichiatrica “Casa della vita Madonna del Rosario”, in via Manzoni. Le fiamme sono state circoscritte, ma vi sono danni da fumo in tutto l’immobile.

I residenti, una quindicina di persone in condizioni di particolare fragilità psicologica, sono stati evacuati e trasferiti in una struttura brindisina. Non risultano esserci stati feriti.

Sul posto sono sopraggiunti i Carabinieri e personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Latiano.

