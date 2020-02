Le vendono via web una finta polizza assicurativa: truffata una donna, denunciati in due

Allettata da un’offerta conveniente e dal nome della compagnia assicurativa, ha versato 700 euro su una carta prepagata Postepay pensando di aver fatto un buon affare. In realtà non aveva sottoscritto alcuna polizza: una donna di 55 anni di Tuturano ha così denunciato la truffa ai carabinieri che hanno identificato i due autori. Si tratta di un uomo residente in Campania e di un altro in Lombardia, entrambi segnalati per altre truffe simili.

La donna, confrontando su internet i preventivi di alcune compagnie, si è ritrovata su un sito che riteneva fosse di una nota agenzia assicurativa sul quale era proposta una polizza a un prezzo sensibilmente inferiore rispetto alle altre. Ha inviato una mail ed è stata contattata telefonicamente poco dopo: l’interlocutore, molto gentile, le ha confermato il prezzo e l’ha invitata a versare 700 euro sulla carta postepay, raccomandandosi di far presto perché quella particolare offerta sarebbe scaduta a giorni.

Le ha spiegato che, ricevuto il versamento, in brevissimo tempo il contratto assicurativo le sarebbe stato consegnato a casa.

Trascorsi alcuni giorni e non essendole arrivata nulla, la donna ha chiamato il numero verde della compagnia assicurativa, quella autentica, scoprendo che a suo nome non esisteva alcun contratto.

Da qui è scattata la denuncia ai carabinieri della stazione di Tuturano che, attraverso il numero di telefono e i dati della carta di credito sulla quale era stato effettuato il versamento, sono risaliti ai due truffatori che sono stati denunciati. Quanto al recupero della somma, quello sarà molto più difficile, trattandosi di criminali seriali privi di qualsiasi reddito ufficiale. Per questo motivo, ancora una volta, i carabinieri invitano alla massima prudenza quando si fanno acquisti o si sottoscrivono contratti attraverso internet.