Lecce: auto a fuoco, all’interno rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo

Ci hanno messo qualche ora, per spegnere l’incendio di una Kia Cren a sette posti, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce che intorno alle 3 della scorsa notte sono stati chiamati in via Cavalieri Ordine di Vittorio Veneto, dove l’auto stava bruciando. Ma quando le fiamme sono state completamente domate, all’interno del veicolo è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo su uno dei sedili posteriori. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, che stanno lavorando per stabilire l’identità della vittima e ricostruire le cause dell’incendio e della morte. Non si esclude che la persona carbonizzata possa essere il proprietario dell’autovettura, un uomo di 69 anni, originario della Sardegna ma residente a Lecce, che potrebbe aver compiuto un gesto estremo. Al momento, tuttavia, tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti.