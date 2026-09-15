Lecce, calcinacci cadono dai palazzi di piazza Sant’Oronzo: nessun ferito

Momenti di apprensione nella serata di ieri nel cuore di Lecce. Alcuni calcinacci si sono staccati dalla facciata di un edificio che sovrasta i portici di piazza Sant’Oronzo, precipitando sul piano stradale. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, nonostante la zona sia una delle più frequentate del centro storico.

Dopo la segnalazione è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale. I caschi rossi hanno immediatamente delimitato l’area interessata dalla caduta dei frammenti per impedire il passaggio dei pedoni e procedere alle verifiche sulla facciata. Sono state quindi rimosse le porzioni di intonaco e muratura considerate ancora instabili e potenzialmente pericolose.

L’intervento di messa in sicurezza si è concluso senza ulteriori cedimenti. Toccherà ora ai tecnici effettuare gli accertamenti più approfonditi per verificare le condizioni della struttura e stabilire gli interventi necessari per il ripristino. L’episodio ha attirato l’attenzione di residenti, commercianti e passanti proprio per la posizione particolarmente centrale dell’edificio. Piazza Sant’Oronzo è infatti uno dei principali punti di incontro della città e registra quotidianamente un intenso passaggio di residenti e turisti.