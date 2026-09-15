Squinzano, lite con coltelli in piazza: il sindaco chiede ai testimoni di parlare

Il sindaco di Squinzano Mario Pede torna sulla violenta lite avvenuta in piazza Vittoria e lancia un appello ai cittadini: chi ha visto qualcosa collabori con le forze dell’ordine. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi in una piazza affollata da famiglie e bambini, avrebbe coinvolto diversi ragazzi, alcuni dei quali minorenni. Durante lo scontro sarebbero comparsi anche dei coltelli, circostanza sulla quale sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Secondo quanto ricostruito finora, i giovani coinvolti avrebbero un’età compresa tra 15 e 17 anni.

Nella colluttazione sarebbero rimasti feriti lievemente anche alcuni dipendenti di una gastronomia della zona, intervenuti mentre era in corso la lite. Il nuovo intervento del sindaco arriva in un momento particolarmente delicato per la comunità di Squinzano, ancora profondamente scossa dall’uccisione di Lorena Isceri e dai funerali celebrati nei giorni scorsi. Pede ha sottolineato che non è possibile accettare episodi di violenza negli spazi pubblici e ha invitato chi era presente a fornire informazioni utili agli investigatori. Le indagini puntano ora a identificare tutti i partecipanti e a stabilire con certezza se e da chi siano state utilizzate armi da taglio.