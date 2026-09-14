West Nile, cinque casi nel Brindisino: due donne ricoverate

Sale a cinque il numero dei casi accertati di West Nile nel Brindisino. Due donne risultano ricoverate in ospedale, mentre cresce l’attenzione delle autorità sanitarie sulla circolazione del virus nel territorio provinciale.

Le segnalazioni hanno interessato in particolare l’area tra Ceglie Messapica, San Vito dei Normanni e Ostuni. Nei giorni scorsi una donna di Ceglie era stata ricoverata al Perrino di Brindisi dopo aver manifestato febbre e sintomi di tipo meningeo.

La West Nile viene trasmessa principalmente attraverso la puntura di zanzare infette, soprattutto del genere Culex, e non attraverso il normale contatto tra persone.

Comuni e autorità sanitarie hanno intanto rafforzato le attività di prevenzione e disinfestazione contro le zanzare. Interventi straordinari sono stati programmati anche a Brindisi e San Vito dei Normanni.