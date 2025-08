Lite in discoteca a Ostuni, forse per uno sguardo di troppo: accoltellato turista

Un turista 24enne è stato accoltellato all’addome durante una lite avvenuta all’alba di mercoledì scorso, 30 luglio, in una discoteca che si trova lungo il litorale di Ostuni.

Il giovane, residente in Lombardia e in Puglia per le vacanze, è stato ferito per futili motivi mentre si trovava sulla pista da ballo: secondo quanto riferito, potrebbe aver rivolto uno sguardo sgradito ad un giovane della provincia di Brindisi che, dopo avere estratto un coltello, lo ha ferito all’addome e si è dileguato.

Il 24enne è stato trasportato all’ospedale Perrino di Brindisi, dove è stato medicato con alcuni punti di sutura e dimesso dopo qualche ora.

Le indagini per ricostruire l’accaduto sono condotte dai poliziotti del Commissariato di Ostuni.