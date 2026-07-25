Locorotondo celebra le nozze di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante

Locorotondo si è trasformata in un grande palcoscenico a cielo aperto per il matrimonio di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante. Si è conclusa da pochi minuti, nella chiesa di San Giorgio Martire, la celebrazione religiosa che ha unito il portiere del Paris Saint-Germain e capitano della Nazionale italiana alla sua storica compagna.

Per l’occasione il centro storico del borgo della Valle d’Itria è stato preso d’assalto da centinaia di persone. Fin dal primo pomeriggio, tifosi, residenti e curiosi hanno affollato vicoli e piazze, rimanendo per oltre quattro ore dietro le transenne predisposte per consentire l’accesso degli invitati e garantire la sicurezza dell’evento.

Donnarumma ha scelto un elegante abito bianco, creato da Bottega Dalmut di Leo Ferrarese, mentre Alessia Elefante ha fatto il suo ingresso in chiesa con un lungo velo a coprirle il viso, suscitando l’emozione dei presenti.

Tra gli ospiti più attesi e applauditi figuravano Erling Haaland, compagno di squadra dello sposo al Paris Saint-Germain, e l’ex commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini. Al loro arrivo nel centro storico sono stati accolti da cori da stadio, applausi e numerose richieste di autografi.

Le nozze hanno trasformato Locorotondo in uno degli eventi mondani più seguiti dell’estate pugliese, attirando l’attenzione di appassionati di calcio, turisti e media, con il borgo che per un giorno è diventato il cuore del calcio italiano.