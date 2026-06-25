L’ostunese Anna Palmisano promossa alla qualifica di questore

Nuovo importante traguardo professionale per Anna Palmisano. Il Consiglio di amministrazione della Polizia di Stato ha deliberato la promozione della dirigente originaria di Ostuni alla qualifica di questore, riconoscendo un percorso professionale sviluppato in oltre tre decenni di servizio e caratterizzato da incarichi di crescente responsabilità. Palmisano ha frequentato il IV Corso quadriennale dell’Istituto Superiore di Polizia tra il 1987 e il 1992, avviando successivamente la propria carriera alla Questura di Napoli. Nel capoluogo campano ha prestato servizio presso l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, in diversi commissariati cittadini e alla Divisione anticrimine.

Nel 1997 è stata trasferita alla Questura di Brindisi, dove ha ricoperto incarichi sempre più rilevanti, tra cui quelli di dirigente dell’Ufficio Immigrazione, dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e reggente della Divisione anticrimine.

Nel 2017, promossa a primo dirigente, ha ricoperto l’incarico di capo di gabinetto alla questura di Catanzaro.

Nel 2022 è stata nominata vicario del questore di Vercelli. Dal 1° marzo 2024 ricopre invece l’incarico di vicario del questore di Salerno.

Nel corso della sua carriera ha gestito numerose situazioni operative complesse, tra cui le emergenze legate ai flussi migratori provenienti dal Kosovo e dal Nord Africa e le attività connesse alle operazioni internazionali Frontex, Mare Nostrum e Triton. In Puglia ha inoltre coordinato attività di contrasto al contrabbando e affrontato le problematiche legate all’emergenza fitosanitaria della Xylella.