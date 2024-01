Lucia Barnaba non ce l’ha fatta: morta la food blogger fondatrice di Apulia Farm

Il 7 gennaio, nella sua Manduria, era in programma una tombolata solidale per sostenere la famiglia nei costi delle costosissime terapie sperimentali per la cura del suo tumore, raro e aggressivo. Ma Lucia Barnaba, l’imprenditrice e food blogger 39enne che aveva abbandonato un prestigioso posto fisso a Roma per tornare in Puglia e fondare un’azienda agricola biologica, è morta oggi lasciando affranti i genitori, il marito Giorgio e l’intera comunità manduriana, che ne aveva conosciuto l’intraprendenza negli affari e il coraggio nell’affrontare la malattia.

Dopo la laurea in Marketing Management alla LUISS, aveva ottenuto un impiego sicuro nella capitale, ma il richiamo della campagna aveva avuto la meglio: con il marito aveva rilevato le terre di famiglia dando vita ad Apulia Farm, specializzata nel pomodorino di Manduria, diventato presidio slow food e simbolo della lotta al cambiamento climatico, all’ecosostenibilità e alla biodiversità, che tramite l’e-commerce ha raggiunto tutto il Paese.

Con il suo blog “Le stagioni in cucina” sosteneva la stagionalità dei prodotti e l’importanza di un’agricoltura naturale.

Sulla pagina Facebook “Pomodorino di Manduria – Presidio Slow Food” si legge: “Sei stata una donna straordinaria, la forza di Apulia Farm. La tua passione ha colorato i campi, la tua gentilezza ha creato connessioni profonde. Ogni ricordo di te è un prezioso raccolto che continueremo a coltivare con amore. Le nostre condoglianze vanno alla tua famiglia e a chi ha avuto il privilegio di conoscerti. Che il tuo spirito luminoso ci guidi, e che la tua eredità di amore e dedizione continui a crescere nei nostri cuori”.

Marina Poci

