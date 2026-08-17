Lupo di Noicattaro, nuovo avvistamento a Cellamare: task force in Prefettura

Nuovo avvistamento del lupo, o forse di un ibrido tra lupo e cane, ritenuto il possibile responsabile delle tre aggressioni avvenute a Noicattaro il 4 e il 15 agosto. Questa volta l’animale sarebbe stato visto nel territorio del vicino comune di Cellamare.

A darne notizia è il sindaco di Noicattaro, Raimondo Innamorato, informato dal collega di Cellamare. «È improbabile ma possibile che si tratti dello stesso esemplare», ha spiegato il primo cittadino, ricordando che l’animale avvistato a Noicattaro si muove soprattutto nelle ore notturne ma potrebbe spostarsi nei comuni limitrofi alla ricerca di cibo.

Tre finora le aggressioni attribuite al canide. Il 4 agosto furono coinvolti due minori, tra cui una bambina di sei anni rimasta gravemente ferita. La sera del 15 agosto è stato invece aggredito un altro bambino di sei anni, ricoverato al Giovanni XXIII di Bari con fratture alle costole.

Per individuare e identificare l’animale è stata convocata una task force in Prefettura a Bari, d’intesa con la Regione Puglia. Tra le misure allo studio anche il prolungamento dell’ordinanza che limita l’accesso ai parchi pubblici di Noicattaro nelle ore notturne e alle aree vicine alle campagne e alle lame.