Mafia & furti: dieci arresti dei carabinieri di Brindisi

Con l’accusa «di aver fatto parte di una organizzazione criminale di tipo mafioso, dedita alla consumazione di reati contro il patrimonio», dieci persone sono state arrestate dai Carabinieri nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Dda di Lecce. In particolare, per sei persone il gip del Tribunale di Lecce ha disposto la custodia cautelare in carcere, per altre quattro i domiciliari.

Gli arresti sono stati eseguiti, tra Brindisi, Erchie (Brindisi) e il carcere di Livorno, dai Carabinieri della Compagnia di Brindisi, «con il supporto di altri reparti territoriali, dello Squadrone Carabinieri Eliportato Cacciatori ‘Puglià e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno (Bari)».