Maltempo in Abruzzo: dirottato all’aeroporto di Brindisi il volo Cagliari-Pescara

Due voli diretti all’aeroporto d’Abruzzo sono stati dirottati a causa del maltempo che ha interessato Pescara per un paio d’ore, con un acquazzone e forti raffiche di vento.

In particolare, il volo Ryanair Cagliari-Pescara, il cui atterraggio era previsto alle 13.35, è stato dirottato all’aeroporto di Brindisi.

Il secondo volo è il Tirana – Pescara di WizzAir, che sarebbe dovuto atterrare alle 14.40 ed è stato dirottato all’aeroporto di Ancona.

Spetterà alle compagnie riproteggere i passeggeri, che presumibilmente verranno trasferiti in Abruzzo in autobus.