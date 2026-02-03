Matarrelli presidente del Consiglio regionale: anche sei voti dell’opposizione

Con 36 voti favorevoli Toni Matarrelli è stato eletto presidente del Consiglio regionale della Puglia per la XII legislatura. Tredici sono state le schede bianche e due voti sono stati espressi rispettivamente per Decaro e per Scatigna. Per lui anche sei preferenze dall’opposizione. Il nome di Matarrelli è stato indicato dal capogruppo del Partito Democratico Stefano Minerva a nome di tutti i consiglieri della maggioranza. E infatti l’ex sindaco di Mesagne è stato eletto nelle file del Pd, facendo incetta di preferenenze alle elezioni regionali: quasi 25 mila.

