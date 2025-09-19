Maxi sequestro di vino rosso privo di tracciabilità nel Foggiano

Oltre 1.300.000 litri di vino rosso, per un valore commerciale stimato in più di 4,3 milioni di euro, sono stati sequestrati in provincia di Foggia dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, in collaborazione con i funzionari dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari Puglia e Basilicata.

L’operazione rientra nei controlli legati alla campagna vendemmiale e alle attività di contrasto delle pratiche commerciali sleali.

L’intervento è scaturito da una segnalazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, che ha portato a verifiche puntuali sulle giacenze di magazzino di una società di capitali attiva nel settore vitivinicolo.

Le ispezioni hanno fatto emergere una consistente eccedenza di prodotto non giustificata rispetto alle registrazioni ufficiali, circostanza che ha determinato il provvedimento di sequestro amministrativo.

Marina Poci