Mino Racanati disperso dopo il crollo del viadotto sul Trigno, la moglie: “Non vogliamo sentirci soli”

“Non vogliamo sentirci soli, vogliamo che le Istituzioni siano dalla nostra parte e non vogliamo che Mino venga dimenticato”. Sono le parole di Vanessa De Marco, moglie di Mino Racanati, l’uomo originario di Bisceglie di cui non si hanno più notizie dallo scorso 2 aprile, dopo il crollo del viadotto sul fiume Trigno, in Molise.

La donna ha incontrato, insieme al sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, la prefetta di Campobasso Michela Lattarulo, per ricevere aggiornamenti sulle attività di ricerca, finora senza esito.

“È stato un momento di confronto importante e positivo – ha aggiunto De Marco – abbiamo ricevuto informazioni su quanto fatto finora e rassicurazioni sulle ricerche”.

Il sindaco Angarano ha ribadito la vicinanza della città alla famiglia: “Bisceglie non dimentica Mino e certamente non smetterà di stare accanto ai suoi cari”.