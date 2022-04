Morto Martini, il brindisino che conquistò la Cina con il cashmere

E’ scomparso oggi lo stilista brindisino Antonio Maria Martini, già direttore creativo di Oleg Cassini negli Stati Uniti d’America, e dal 2003 in Cina dove si era trasferito per stare vicino alle sue due figlie che l’ex moglie, di origine cinese, aveva portato via con una scusa nell’altro capo del mondo. Aveva una predilezione per il cashmere (era stato il primo stilista a esportare maglioni in Cina) e tuttora viaggiava tra l’Asia e Milano, senza però mai dimenticare Brindisi che gli era rimasta nel cuore. Era stato nominato Honorary professor at Normal University di Shenyang Liaoning, in Cina, commendatore della Repubblica in Italia, Cavaliere di Malta. Nel 1992 era stato il primo stilista italiano a lavorare in Cina e l’unico stilista mai presentato a Lhasa, in Tibet. La sua scomparsa ha provocato profondo cordoglio tra i tantissimi amici brindisini.