Nardò, incendio in box auto: evacuato uno stabile di cinque piani, messi in salvo una persona e un cane

Una persona è rimasta intossicata durante l’incendio scoppiato intorno alle 19:30 di ieri sera, 6 aprile, in un box auto di pertinenza di una palazzina di cinque piani, in via Vittorio Veneto a Nardò: l’intero stabile è stato evacuato durante le operazioni di spegnimento delle fiamme, all’esito delle quali è stata dichiarata dal tecnico comunale incaricato del sopralluogo l’inagibilità del piano terra e degli altri appartamenti per motivi igienico-sanitari, giacché l’effetto camino ha causato la diffusione dei fumi ai piani superiori e le elevate temperature raggiunte hanno causato il distacco delle pignatte del solaio del garage.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, con un’autobotte e un’autoscala, mettendo in salvo la persona che in quel momento era nel box e un cane che si trovava in uno degli appartamenti.

Sulle cause del rogo indagano i Carabinieri di Nardò, giunti per svolgere gli accertamenti del caso.

