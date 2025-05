Nardò, incidente mortale: perde la vita il quarto motociclista pugliese in tre giorni

Si registra ancora un incidente mortale in Puglia nelle ultime ore ed è ancora un motociclista, il quarto in tre giorni, a perdere la vita: nella prima serata di oggi, 26 maggio, a Nardò, un uomo di 45 anni, Mino Falangone, è morto per le conseguenze dell’impatto tra lo scooter sul quale viaggiava e una Fiat Panda vecchio modello, che si sono scontrate all’incrocio tra via Napoli e via Concordato.

Nonostante i soccorsi tempestivi e i ripetuti tentativi di rianimazione del personale del 118, l’uomo non ce l’ha fatta. Sono al vaglio della Polizia Locale la dinamica e le cause del sinistro.

Nel pomeriggio di ieri in un incidente avvenuto alla periferia di Taranto, in zona Lido Bruno, è morto Damiano Carrieri, tarantino, 37 anni, scontratosi frontalmente in sella alla sua moto con un’auto condotta da una donna. Sempre ieri il 36enne di Torre Santa Susanna Cosimo Simone, residente a Mesagne, ha perso il controllo della moto per cause ancora da accertare, finendo fuori strada e morendo sul colpo sulla strada che collega Lecce a Vernole.

All’alba di sabato 24 maggio, infine, è stato trovato morto da un automobilista di passaggio, nelle campagne lungo la strada provinciale che collega Surbo a Torre Rinalda, Filippo Mastrangelo, 23 anni, di Trepuzzi. I genitori, allarmati per non averlo visto rientrare, ne avevano denunciato la scomparsa poche ore prima.

Marina Poci

(foto da Telerama)