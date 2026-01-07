Nevica nel Foggiano, imbiancati alcuni comuni del Subappennino

Come da previsioni, la neve è tornata a imbiancare le zone più alte della provincia di Foggia. Nel tardo pomeriggio i primi fiocchi sono caduti sui comuni del Subappennino Dauno, regalando un suggestivo scenario invernale.

La neve ha fatto capolino a Celle San Vito, il comune più piccolo della Puglia, situato oltre i 700 metri di altitudine, ad Anzano di Puglia (760 metri), Accadia (650 metri) e Faeto, il centro abitato più alto della regione con i suoi 860 metri sul livello del mare. Fiocchi di neve sono stati segnalati anche a Motta Montecorvino.

Al momento, secondo quanto si apprende, le precipitazioni non stanno creando disagi alla circolazione stradale né particolari problemi ai residenti dei piccoli centri interessati.

Sul versante garganico, a Monte Sant’Angelo, a circa 800 metri di altezza, si è registrata soltanto una lieve spolverata di neve, senza accumuli significativi.

(Foto ANSA)