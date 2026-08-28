Noicattaro, il test genetico conferma: «È un lupo l’animale responsabile delle aggressioni»

Arriva la conferma dalle analisi genetiche sugli episodi di aggressione registrati nelle scorse settimane a Noicattaro: l’animale coinvolto è un Canis lupus, dunque un lupo.

A comunicarlo è Wolf Puglia, che riferisce l’esito degli accertamenti genetici arrivati nella giornata di oggi. Le analisi consentono quindi di stabilire con certezza la specie dell’animale, dopo settimane di verifiche e monitoraggi sul territorio.

Resta ora aperta la questione della sua rimozione. Secondo quanto riferisce Wolf Puglia, infatti, la Regione Puglia aveva già stabilito, prima ancora dell’esito definitivo degli esami genetici, la necessità di intervenire sull’esemplare in quanto classificato come “confidente”, vale a dire un animale che ha perso parte della naturale diffidenza nei confronti dell’uomo e tende ad avvicinarsi alle aree frequentate dalle persone.

Il risultato delle analisi rafforza quindi il quadro sul quale si stanno muovendo le autorità competenti per mettere in sicurezza la zona e procedere alla rimozione dell’esemplare.

Si attendono, intanto, anche gli esiti degli accertamenti genetici relativi all’episodio avvenuto a Gallipoli, dove nelle scorse settimane si erano registrate altre aggressioni attribuite a un canide. Wolf Puglia ha annunciato che saranno forniti ulteriori aggiornamenti non appena saranno disponibili i risultati.