Notte di terrore in Puglia: tre assalti ai bancomat tra Salento e Foggia

Nella stessa notte, tre assalti ai bancomat hanno scosso Puglia. In Salento, una banda di sei malviventi ha preso di mira due sportelli automatici in rapida successione, uno a Muro Leccese e l’altro a Scorrano. Dopo le 3.30, i criminali hanno fatto esplodere l’Atm dell’agenzia UniCredit in Piazza del Popolo, utilizzando un congegno metallico. Subito dopo hanno replicato la stessa azione sul postamat di Piazza Vittorio Emanuele a Scorrano. Nonostante le esplosioni, il gruppo è fuggito a mani vuote. L’auto usata, un’Alfa Romeo Giulietta, è stata ritrovata in fiamme alla periferia di Scorrano e spenta dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Artificieri antisabotaggio per i rilievi. Nessun ferito è stato registrato.

Sempre nella notte, a Cerignola, in provincia di Foggia, è stato fatto esplodere lo sportello della Banca Popolare di Milano in corso Garibaldi. L’ordigno, simile a quelli utilizzati nel Salento, è stato inserito nel bancomat da almeno quattro persone a volto coperto, che poi sono fuggite a bordo di un Suv. Questa volta il colpo è riuscito e il denaro è stato asportato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno acquisendo le immagini della videosorveglianza e valutando i danni alla filiale.