Operazione “Black Shell”: sequestrate 25 tonnellate di mitili, controlli anche a Brindisi

Novantasette ispezioni, 25 sanzioni amministrative, 5 persone deferite all’Autorità giudiziaria e circa 25 tonnellate di prodotto ittico sequestrato, prevalentemente mitili. È il bilancio dell’operazione “Black Shell”, conclusa domenica scorsa e coordinata dal Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Bari.

L’attività della Guardia Costiera ha interessato l’intera filiera ittica tra Puglia e Basilicata ionica, con verifiche mirate presso punti di sbarco, mezzi di trasporto, esercizi commerciali e operatori del settore. L’obiettivo era duplice: tutelare le risorse biologiche marine e salvaguardare la salute dei consumatori, contrastando le attività illecite nel commercio dei prodotti ittici.

A Brindisi, i militari della Sezione di Polizia Marittima della Capitaneria di Porto hanno effettuato controlli in locali commerciali e lungo le vie cittadine. In una nota pescheria sono stati trovati circa 300 chili di cozze nere, custodite nella cella frigorifera e sul banco vendita, prive di retina sigillata e del necessario bollo sanitario. Al titolare è stata contestata una sanzione da 2mila euro, con sequestro amministrativo della merce.

Sempre nel capoluogo, la Guardia Costiera ha individuato anche un venditore abusivo che aveva allestito un banchetto in strada. I mitili erano conservati in un contenitore di plastica, senza refrigerazione, tracciabilità e bolli sanitari. Il prodotto è stato immediatamente sequestrato per evitare rischi per gli acquirenti.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il territorio di competenza, con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori.