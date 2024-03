Ostuni: macchina si rovescia fuori strada, ferite lievi per la conducente

Una Toyota Yaris si è capovolta fuori dalla sede stradale nel pomeriggio di oggi, 16 marzo, sulla strada provinciale che collega Ostuni a Martina Franca, in contrada Certosa: la conducente è rimasta ferita in modo lieve, ma è stata comunque trasportata all’ospedale Perrino di Brindisi per i controlli del caso dai sanitari del 118.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Ostuni che hanno messo in sicurezza l’auto bonificando l’impianto elettrico e il l carburante, onde evitare eventuali inneschi. Sul posto si è portata anche la Polizia Locale.

