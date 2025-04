Ostuni, rubati 4 autobus STP: 3 ritrovati in Basilicata

Il furto ad Ostuni, il ritrovamento in provincia di Potenza: sono quattro gli autobus, adibiti per il trasporto extraurbano, che sono stati rubati nella notte nel deposito dell’azienda Stp alla periferia della Città Bianca.

Durante la fuga uno dei mezzi, nei pressi della stazione di Ostuni, si è schiantato; gli altri tre autobus, invece hanno proseguito raggiungendo la Basilicata.

A quanto si apprende dopo aver percorso diverse decine di chilometri gli autobus sono stati abbandonati a Lavello.

Le indagini per risalire agli autori del furto sono condotte dagli agenti del commissariato di Ostuni.