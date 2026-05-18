Pane e Pomodoro, torna balneabile il mare dopo lo stop precauzionale

È stata ripristinata la balneabilità nel tratto di mare antistante la spiaggia libera di Pane e Pomodoro, a Bari, dopo l’esito favorevole delle analisi batteriologiche eseguite da ARPA Puglia sui campioni prelevati il 15 maggio scorso.

A renderlo noto è il Comune di Bari, spiegando che i valori rilevati sono rientrati nei limiti previsti dal decreto legislativo 116 del 2008. È stata così revocata l’ordinanza temporanea di divieto di balneazione adottata nei giorni scorsi in via precauzionale.

Il provvedimento era stato disposto dopo l’apertura delle paratie dello scarico della condotta Matteotti, causata dalle forti piogge che avevano colpito la città. L’eccezionale quantità d’acqua aveva provocato il riversamento in mare di liquami, facendo scattare immediatamente i controlli ambientali e il temporaneo stop alla balneazione.