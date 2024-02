Pediatrico di Bari: nuove denunce in Procura, si allunga la lista delle morti sospette

Continuano le segnalazioni di morti sospette di piccoli pazienti all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, che sarebbero, secondo la ricostruzione della PM Valeria Farina Valaori della Procura della Repubblica di Bari, almeno sei tra il 2018 e il 2020: con un esposto, infatti, l’associazione Codici è intervenuta su un caso dubbio sul quale hanno già lavorato gli ispettori del NIRS (Nucleo Ispettivo Regionale sulla Sanità), citato in una relazione inviata lo scorso 20 aprile ai vertici della Regione Puglia. Il segretario nazionale di Codici, Ivano Giacomelli, pur utilizzando in via cautelativa il condizionale, è certo che sia “altrettanto d’obbligo fare piena luce su una vicenda che presenta delle ombre inquietanti. Come associazione siamo impegnati da anni in azioni legali contro la malasanità. Al momento non possiamo dire se sia un nuovo caso, di sicuro serve chiarezza sulle morti sospette nel reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale. E questo è il motivo per cui abbiamo deciso di presentare un esposto alla Procura”.

I decessi su cui da tempo indaga la Procura di Bari sarebbero tutti avvenuti dopo ricoveri nel reparto di Cardiochirurgia, chiuso dal 17 gennaio 2023 per mancanza di personale e al centro di verifiche sulla scorretta o mancata adozione dei protocolli necessari a evitare infezioni, anche al fine di stabilire se le morti siano state determinate dagli stati settici, se questi ultimi possano essere ritenuti concause dei decessi o se, al contrario, siano state determinanti le patologie pregresse dei piccoli pazienti.

L’ipotesi della Procura è che i sistemi di controllo del rischio infettivo siano stati fortemente carenti e che vi siano, quindi, gravissime responsabilità da parte dei sanitari.

L’inchiesta è partita dalla denuncia della famiglia di una bimba di sei mesi morta dopo aver contratto lo stafilococco e la klebsiella durante il ricovero.

