Porto di Bari, incidente sul lavoro: morto un operaio

Un operaio barese di 51 anni, Angelo Rossini, sposato e padre di due figlie, è morto nel pomeriggio di ieri, 30 dicembre, al porto di Bari, travolto da un mezzo di sollevamento in retromarcia durante le operazioni di movimentazione di alcuni container.

Purtroppo nulla hanno potuto i sanitari del 118, sopraggiunti prontamente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di frontiera e personale dello Spesal, per le indagini di propria competenza.

In una nota congiunta, i sindacati Fit-Cisl, UilTrasporti, Filt Cgil Puglia, in seguito all’incidente mortale sul lavoro, hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per la giornata di oggi, 31 dicembre, sottolineando che “L’operatività nel porto di Bari è ad alto rischio per via degli spazi esigui sui piazzali. Più volte tale condizione è stata denunciata dalle Organizzazioni Sindacali. Le istituzioni tutte devono interrogarsi seriamente su quali possano essere le misure più efficaci per evitare tali tragedie e rendere più sicuro il lavoro portuale”.

