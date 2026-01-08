Prima neve della stagione in Puglia: Castel del Monte imbiancato e scuole chiuse nel Foggiano

Un’abbondante nevicata ha interessato nella scorsa notte gran parte del nord della Puglia, in particolare i Monti Dauni e il Gargano, in provincia di Foggia, e le zone più alte della provincia di Barletta-Andria-Trani. La neve ha imbiancato Castel del Monte e i tetti delle abitazioni di Minervino Murge e Spinazzola.

Si tratta della prima nevicata della stagione.

In molti comuni dei Monti Dauni e del Gargano, già dalla tarda serata di ieri, numerosi sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di oggi. Le ordinanze riguardano in particolare le località di Monteleone di Puglia, Panni, Accadia, Sant’Agata di Puglia e Faeto. La misura è stata adottata per garantire la sicurezza di studenti, famiglie e personale scolastico, in attesa di un miglioramento delle condizioni climatiche.

Scuole chiuse anche a Monte Sant’Angelo, dove il sindaco ha deciso di sospendere anche l’apertura del cimitero, del centro comunale di raccolta e delle aree verdi, a causa dei circa 10 centimetri di neve caduti. Sempre sul Gargano, la sospensione delle lezioni riguarda anche San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo.

Al momento non si registrano particolari disagi alla circolazione stradale, eccetto sulla provinciale 48, nel tratto tra San Nicandro Garganico e San Marco in Lamis, dove la Protezione Civile è intervenuta per rimuovere alcuni alberi caduti sulla carreggiata.

In provincia di Bari, la neve ha interessato anche Corato.

FOTO ANSA