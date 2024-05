Regione Puglia: respinta la mozione di sfiducia contro il presidente Emiliano

Non è passata la mozione di sfiducia presentata dal centrodestra nei confronti del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano: a favore della mozione si sono espressi 18 consiglieri, mentre 31 hanno votato contro. A differenza di quanto era trapelato inizialmente, i rappresentanti del Movimento Cinque Stelle non si sono astenuti, ma hanno votato contro, così come i consiglieri di Azione.

