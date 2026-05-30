Regione Puglia restituisce i padiglioni Covid alla Nuova Fiera del Levante entro il 30 novembre

La Regione Puglia restituirà alla Nuova Fiera del Levante i quattro padiglioni utilizzati come ospedale Covid durante la pandemia entro il 30 novembre. La giunta regionale ha stabilito che il mantenimento della struttura a uso sanitario permanente non è sostenibile né dal punto di vista urbanistico né economico. La delibera prevede la rimozione dei moduli interni e delle opere emergenziali, il ripristino della configurazione originaria e la conservazione, previo accordo, delle principali infrastrutture impiantistiche e di climatizzazione. Sul progetto è in corso un processo per reati contro la pubblica amministrazione, a causa del raddoppio dei costi da 9,5 a 21 milioni di euro. La Regione ha stanziato i fondi necessari per completare l’intervento.