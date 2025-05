Ricettazione e riciclaggio di mezzi agricoli: coinvolte aziende agricole leccesi e foggiane

Nella mattinata di ieri, 28 maggio, i Carabinieri della Compagnia di Tricarico, supportati dall’Arma territoriale e dallo Squadrone Cacciatori Carabinieri di Puglia, su delega della Procura della Repubblica di Foggia, hanno dato esecuzione a una vasta operazione di polizia giudiziaria che ha portato alla contemporanea perquisizione di 22 aziende agricole, alcune delle quali con sede a Foggia e Lecce, i cui titolari sono indagati per ricettazione e riciclaggio di mezzi e attrezzature agricoli.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, è iniziata nel 2024 a seguito di un’attività d’indagine dei Carabinieri di Tricarico (Matera).

Le perquisizioni hanno portato al recupero di 25 mezzi, di cui 15 trattori, 3 autocarri, 3 rimorchi agricoli, 3 macchine operatrici ed un furgone, per un valore complessivo stimato in circa 1,3 milioni di euro, che si aggiungono ai 27 sequestrati nel luglio 2024 (20 trattori, 2 autocarri, 2 autovetture, 2 rimorchi agricoli e un carroattrezzi).

Le indagini avrebbero consentito di smantellare un articolato sistema fondato sul furto e la ricettazione di mezzi ed attrezzature di provenienza illecita, successivamente reimmatricolati e poi commercializzati.

Tra le persone indagate, c’è anche un dipendente della Motorizzazione civile di Foggia, che avrebbe agevolato le operazioni di reimmatricolazione dei mezzi di provenienza illecita.