Salento, altre due auto bruciate nella notte

Due incendi hanno distrutto altrettante automobili nella notte in provincia di Lecce, a distanza di meno di due ore l’uno dall’altro.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 2:55 a Martano, in via Giuseppe Verdi, dove una BMW parcheggiata è stata avvolta dalle fiamme. Il rogo ha generato un forte calore, mettendo a rischio gli edifici vicini, ma le operazioni di bonifica hanno evitato danni maggiori. I Carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso.

Alle 4:20, un secondo incendio è scoppiato nel capoluogo, Lecce, in via Calabria, distruggendo una Fiat 500 parcheggiata. Anche in questo caso è stato necessario isolare l’area per prevenire la propagazione del fuoco ad altri veicoli. Gli accertamenti sono ora in mano alla Polizia di Stato.