San Pietro: due auto in fiamme nella notte, coinvolti anche impianti Enel

Una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi con il supporto dell’autobotte è intervenuta intorno alle 2:30 circa della scorsa notte a San Pietro Vernotico, in Via Palma, dove due auto hanno preso fuoco. L’incendio ha interessato anche un portone e una finestra di una delle abitazioni in prossimità, danneggiandoli, e un cavo dell’elettricità.

I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e provveduto a mettere in sicurezza l’intera area.

Sul posto sono sopraggiunti anche i Carabinieri, cui spetterà di determinare la natura dell’incendio, e i tecnici della società elettronica Enel, per la verifica delle condizioni di sicurezza degli impianti coinvolti.

