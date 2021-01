Sferra calci e pugni ai carabinieri: 41enne agli arresti domiciliari

A San Michele Salentino i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Cavalera Ivano Cavalera, 41enne del luogo, per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

I carabinieri, nel corso di un servizio di pattuglia, hanno notato l’uomo a piedi: alla vista dei Carabinieri, ha cercato di allontanarsi. Prontamente raggiunto, ha ingiuriato i militari, spintonandoli nel tentativo di guadagnarsi la fuga. Immediatamente bloccato, ha cercato di divincolarsi, sferrando loro calci e pugni, colpendo anche, in segno di stizza, con un calcio la fiancata dell’autovettura di servizio. Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.