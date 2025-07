Siena, trovata morta la comandante dei Carabinieri Forestali: era pugliese

Il corpo di Laura Grillo, 28 anni, di Gravina in Puglia, comandante del Nucleo Forestale dei Carabinieri di Siena, è stato rinvenuto nel suo alloggio nella Caserma di Radda in Chianti, dove prestava servizio: accanto alla giovane comandante, apprezzata e stimata dai colleghi e dalla comunità in cui operava, è stata trovata la pistola d’ordinanza, circostanza che induce a ritenere che si sia tolta la vita.

Le indagini, tuttavia, sono ancora in corso e nessuna nota ufficiale è stata diramata per precisare le cause della morte.

Il Nuovo Sindacato Carabinieri, con il segretario nazionale Vincenzo Incampo, ha espresso pubblicamente cordoglio, ricordandola come “una giovane carabiniera di grande valore, stimata per la sua professionalità e il forte senso del dovere” e ponendo l’attenzione sul benessere psicologico delle forze dell’ordine, sollecitando il rafforzamento dei servizi di supporto psicologico la promozione di una vera cultura dell’ascolto, per superare lo stigma che ancora oggi frena le richieste d’aiuto”.

Marina Poci