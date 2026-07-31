Sport e inclusione, San Donato di Lecce protagonista del progetto regionale

Lo sport come strumento di integrazione sociale, crescita personale e abbattimento delle barriere. È questo lo spirito del progetto “Lo Sport di Tutti – Le Olimpiadi dell’Inclusione”, iniziativa promossa dalla Regione Puglia che coinvolgerà numerosi comuni del territorio, tra cui San Donato di Lecce.

Il programma nasce con l’obiettivo di favorire la partecipazione alle attività sportive delle persone con disabilità, dei giovani in condizioni di fragilità e di tutte quelle categorie che spesso incontrano difficoltà nell’accesso allo sport organizzato. Le iniziative comprenderanno manifestazioni sportive, laboratori, attività educative e momenti di confronto tra associazioni, scuole e famiglie.

Secondo gli organizzatori, lo sport rappresenta uno dei più efficaci strumenti di inclusione, capace di favorire relazioni, autonomia e partecipazione attiva alla vita della comunità. Attraverso questo progetto la Regione punta anche a diffondere una cultura dell’accessibilità che coinvolga impianti sportivi, società dilettantistiche e amministrazioni comunali.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di promozione dello sport sociale e inclusivo, destinato a proseguire anche oltre gli appuntamenti programmati per il 2026, lasciando sul territorio una rete stabile di collaborazione tra enti pubblici e associazioni.