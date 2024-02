Squinzano: crolla solaio durante ristrutturazione, tre operai feriti

Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, 6 febbraio, a Squinzano, durante la ristrutturazione di un antico palazzo privato: una porzione di solaio dalle volte a stella si sarebbe staccata travolgendo tre operai. Uno, in particolare, avrebbe riportato serie lesioni ed è arrivato in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Altri due sarebbero rimasti feriti in modo più lieve.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Lecce, oltre ai tecnici dello Spesal, per gli accertamenti dovuti, al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire se vi siano eventuali responsabilità.

(foto da leccenews24.it)

