SS172: parto su una piazzola di sosta, mamma e bimbo stanno bene

Le doglie sono iniziate nel paese di residenza dei genitori, Leporano, ma Tancredi, per nascere, non ha atteso la quiete e la sicurezza del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Martina Franca: nonostante i sanitari fossero già stati avvertiti con una telefonata dell’arrivo imminente, la sua mamma, sabato 17 febbraio, l’ha partorito su una piazzola di sosta del cantiere infinito della Statale 172, tristemente nota per le morti da sinistro stradale, che una volta tanto è diventato luogo di vita.

Mentre il papà e la nonna si affrettavano a deviare il traffico delle auto per favorire l’arrivo dell’ambulanza, Domenica ha fatto tutto da sola. Ai soccorritori del 118 è bastato tagliare il cordone ombelicale che ancora legava mamma e bimbo e trasportarli entrambi in ospedale.

Sono stati dimessi oggi e stanno benissimo entrambi.

Marina Poci

