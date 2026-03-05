Stazione di Bari Centrale, da oggi fino all’8 marzo chiusura quasi totale

Per Bari Centrale da oggi quattro giorni di grandi manovre tecnologiche, che fino all’8 marzo comporteranno una significativa riorganizzazione della circolazione ferroviaria pugliese. L’intervento straordinario, coordinato da RFI con un investimento di circa 120 milioni di euro, prevede il completamento del raddoppio della linea Bari-Taranto in ingresso in stazione e l’attivazione del nuovo Apparato Centrale Computerizzato (ACC), un sistema di ultima generazione per la gestione del traffico.

Il calendario dei disagi

I lavori mirano a migliorare la regolarità dei treni, velocizzare gli itinerari verso Foggia e potenziare l’offerta verso Taranto, ma richiederanno una sospensione parziale o totale del servizio:

Giovedì 5 e venerdì 6 marzo: solo i treni della relazione Barletta–Fasano potranno accedere a Bari Centrale. Tutte le altre direttrici (Foggia, Lecce, Taranto, Bitritto e linee FSE) saranno escluse dalla stazione.

Sabato 7 e mattina di domenica 8 marzo: la stazione di Bari Centrale sarà completamente interdetta a tutti i treni.

Impatto su Frecce e Intercity

I collegamenti nazionali subiranno pesanti modifiche:

Alta Velocità: Diverse Frecce Roma–Puglia e della dorsale adriatica saranno soppresse o limitate a Foggia. Alcuni convogli per Lecce saranno deviati via Taranto–Brindisi, con un allungamento dei tempi di viaggio fino a 60 minuti per il bypass di Bari Centrale.

Intercity: Alcuni treni attesteranno a San Severo o Foggia, mentre altri proseguiranno per Lecce via Taranto–Brindisi, effettuando una fermata straordinaria a Bari Villaggio del Lavoratore, dove sarà attivo un servizio di bus navetta verso Bari Centrale.

Servizi regionali e sostitutivi

Per quanto riguarda i treni regionali, il 5 e 6 marzo i collegamenti Barletta–Fasano continueranno a servire il capoluogo, mentre per le altre linee i viaggiatori dovranno utilizzare interscambi nelle stazioni limitrofe o a Bari Zona Industriale. Nel fine settimana (7-8 marzo), anche la Barletta–Fasano sarà sostituita da bus in partenza dal Terminal FS Park (via Capruzzi). Si ricorda che sui bus sostitutivi non è ammesso il trasporto di biciclette o animali, fatta eccezione per i cani guida.

Rimborsi e informazioni

Trenitalia ha previsto il rimborso integrale del biglietto per chi decidesse di rinunciare al viaggio a causa di queste modifiche. Ulteriori dettagli sono reperibili attraverso i canali ufficiali, il call center e il personale di assistenza presente in stazione