Stornara, incidente sul lavoro: muore operaio di 23 anni

Un operaio di 23 anni, Francesco Albanese, è morto oggi, 27 febbraio, in un incidente sul lavoro avvenuto alla periferia di Stornara, nel Foggiano, precisamente in contrada Contessa.

Secondo le prime ricostruzioni, era impegnato in lavori per la messa in opera di un impianto di irrigazione e sarebbe stato travolto e schiacciato da terreno e materiale di risulta accumulati sul bordo dello scavo effettuato per la posa dei tubi.

Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri, che lavorano per ricostruire la dinamica dell’incidente.

